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В Улан-Удэ пройдёт конкурс ледовых скульптур

В Улан-Удэ пройдёт конкурс ледовых скульптур
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях примут участие молодые художники

В Улан-Удэ пройдёт I региональный конкурс ледовых скульптур среди молодых художников «Зазеркалье». Мероприятие состоится с 9 по 11 декабря на площадке ТРЦ Пионер, сообщает пресс-служба ВСГИК.

К участию в конкурсе допускаются молодые художники в возрасте от 16 до 35 лет. Они могут участвовать в единоличном зачёте или в составе команды численностью не более 3 человек. Для выполнения конкурсной композиции каждому участнику/команде предоставляется ледяной блок размером не более 1,5х1,0х0,35 м.

По итогам конкурса определят победителей и призёров, которых наградят дипломами лауреатов I, II и III степени и ценными призами: I место – 65 000 рублей, II место – 35 000 рублей, III место – 15 000 рублей. Также будет разыгран приз зрительских симпатий (голосование в социальных сетях) – 10 000 рублей.

По решению жюри будут вручены специальные сертификаты на поступление в Восточно-Сибирский государственный институт культуры на направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Народная художественная культура», профиль – руководство студией декоративно-прикладного творчества, преподаватель. Сертификат даст право на 100 балов по творческому вступительному испытанию.

Для участия в конкурсе необходимо до 7 декабря включительно отправить на электронную почту: [email protected] – заявку, фото эскиза и модели скульптуры. Подробности можно узнать в положении конкурса на сайте ВСГИК.

Возрастное ограничение 16+
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