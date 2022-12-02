Выступали Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов
Солисты Бурятской филармонии Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов дали концерты в районах Бурятии. 30 ноября дуэт выступил в Селенгинской школе, а 1 декабря в Центре культурного развития в Саган – Нуре.
- Зрители услышали популярные бурятские песни «Наян наваа», «Хаанабшии», «Хоюулаа», известные зарубежные хиты What is love, I got love, Perfect и любимые российские песни «Кукушка», «Вперёд, Россия», «Олеся» и многие другие, - рассказали в Бурятской филармонии.
Концерт в Селенгинской школе был приурочен ко Всероссийскому дню матери, и конечно, не обошлось без любимых и самых трогательных песен о маме. Особенным сюрпризом для зрителей стало то, что к выступлению Сэсэг и Тимура на этот раз подключилось яркое танцевальное шоу «Трансформация».
Звёздный дуэт с радостью принимали в гостях в Селенгинском, и Мухоршибирском районах.
- Спасибо большое организаторам за великолепный концерт! Замечательные исполнители зарядили огромным позитивом и настроением. С удовольствием будем слушать ещё и ещё раз! – поделилась эмоциями зрительница Галина.
Артисты филармонии порадовали жителей Бурятии
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