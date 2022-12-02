В Бурятии «отрепетировали» крупное ДТП со школьным автобусом





В течение двух дней – с 29 по 30 ноября – в Курумканском районе Бурятии проходили командно-штабные тренировки с участием медиков и оперативных служб муниципалитета и республики. Там отработали действия при крупной дорожной аварии. По легенде, произошло ДТП с со школьным автобусом и большим количеством пострадавших.Всего в тренировке задействовали 61 человека и 14 единиц техники. Её участники «отрепетировали» аварийно-спасательные работы по спасению людей из автобуса, а также организацию оказания экстренной медицинской помощи и эвакуацию пострадавших в медицинские организации. В результате все поставленные задачи выполнены успешно, а цели учений достигнуты, рассказали в группе «Курумкан-инфо.24/7».