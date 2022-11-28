Также осуждённым рассказали историю праздника
В преддверии Дня матери сотрудники воспитательной и психологической служб учреждения провели мероприятия для осуждённых отряда хозяйственного обслуживания и несовершеннолетних подозреваемых.
Несовершеннолетние, содержащиеся в следственном изоляторе, вместе с сотрудниками психологической лаборатории нарисовали красочные открытки и написали письма своим матерям и бабушкам, поздравив их с праздником.
Кроме того, подросткам показали видеоролик о возникновении праздника, его культуре и традициях.
Осуждённые, отбывающие наказание в отряде хозяйственного обслуживания, организовали для своих матерей видеопоздравление, передав им тёплые и трогательные пожелания.
Также осуждённые подготовили концерт, где спели песни о материнской любви, провели викторину и конкурсы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Подростки из улан-удэнского СИЗО поздравили матерей с праздником
Общество, Фото:
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