Подростки из улан-удэнского СИЗО поздравили матерей с праздником

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также осуждённым рассказали историю праздника



В преддверии Дня матери сотрудники воспитательной и психологической служб учреждения провели мероприятия для осуждённых отряда хозяйственного обслуживания и несовершеннолетних подозреваемых.



Несовершеннолетние, содержащиеся в следственном изоляторе, вместе с сотрудниками психологической лаборатории нарисовали красочные открытки и написали письма своим матерям и бабушкам, поздравив их с праздником.



Кроме того, подросткам показали видеоролик о возникновении праздника, его культуре и традициях.



Осуждённые, отбывающие наказание в отряде хозяйственного обслуживания, организовали для своих матерей видеопоздравление, передав им тёплые и трогательные пожелания.



Также осуждённые подготовили концерт, где спели песни о материнской любви, провели викторину и конкурсы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



