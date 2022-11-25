В Забайкалье спасли замерзающую в сломанном авто беременную женщину

Общество, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Помимо неё, в машине находились ещё водитель и пассажир



Ранним утром 24 ноября оператору «112» в Чите поступил звонок. В помощи нуждались жители Александро-Заводского района Забайкальского края. Они уже четыре часа сидели в сломанной машине на просёлочной дороге в нескольких десятках километрах от райцентра.



Инцидент произошёл минувшей ночью. Своё местоположение люди сказать не могли, так как заблудились в ночи. Помимо этого, в машине не работал обогрев, а среди пассажиров была беременная женщина.



- Через единую дежурно-диспетчерскую службу сигнал был передан в пожарно-спасательную часть №13, от которой были направлены четыре человека личного состава на двух единицах техники. К этому моменту пострадавшие перестали выходить на связь. Спасатели определили возможные варианты местонахождения автомобиля и приступили к поискам, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Спустя несколько часов машина с водителем и двумя пассажирами была найдена на просёлочной дороге в степи в 30 километрах от села Александровский Завод. Замёрзших доставили в село. Медицинская помощь им не потребовалась. Неисправный автомобиль был отбуксирован.



