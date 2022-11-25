В Забайкалье спасли замерзающую в сломанном авто беременную женщину

Помимо неё, в машине находились ещё водитель и пассажир
Ранним утром 24 ноября оператору «112» в Чите поступил звонок. В помощи нуждались жители Александро-Заводского района Забайкальского края. Они уже четыре часа сидели в сломанной машине на просёлочной дороге в нескольких десятках километрах от райцентра.
Инцидент произошёл минувшей ночью. Своё местоположение люди сказать не могли, так как заблудились в ночи. Помимо этого, в машине не работал обогрев, а среди пассажиров была беременная женщина.
- Через единую дежурно-диспетчерскую службу сигнал был передан в пожарно-спасательную часть №13, от которой были направлены четыре человека личного состава на двух единицах техники. К этому моменту пострадавшие перестали выходить на связь. Спасатели определили возможные варианты местонахождения автомобиля и приступили к поискам, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Спустя несколько часов машина с водителем и двумя пассажирами была найдена на просёлочной дороге в степи в 30 километрах от села Александровский Завод. Замёрзших доставили в село. Медицинская помощь им не потребовалась. Неисправный автомобиль был отбуксирован.
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Общество, Фото:
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