В Улан-Удэ открыли мемориальную доску экс-начальнику колонии

Леонид Друй возглавлял колонию 11 лет
В исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Друю Леониду Александровичу. Ранее он занимал должность начальника этого исправительного учреждения.
Мемориальную доску открыли дочь Леонида Александровича и начальник УФСИН Сергей Кудрявцев. В торжественной церемонии также приняли участие сотрудники учреждения, родственники, коллеги и друзья ветерана.
Участники мероприятия почтили память офицера минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Леонид Александрович Друй возглавлял исправительную колонию с 1975 по 1986 годы. При его руководстве внедрялись новые методы перевоспитания осуждённых, приглашались учёные и психологи с НИИ МВД СССР, которые обучали сотрудников методам изучения личности осуждённых.
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