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Детский центр Улан-Удэ занял призовые места на международном конкурсе

Детский центр Улан-Удэ занял призовые места на международном конкурсе
Общество,  Фото:ДООЦ «Родник»
Учреждение завоевало 6 званий лауреатов

С 28 по 29 октября прошёл XIV международный фестиваль-конкурс «Юные дарования России». В фестивале приняли участие более 100 детских коллективов, индивидуальные исполнители, педагоги, работающие на базе домов творчества, общеобразовательных школ, высших и средних учебных заведений, учреждений культуры и искусства, частных школ и студий.

По информации пресс-службы министерства образования Бурятии, детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» города Улан-Удэ завоевал на конкурсе призовые места. Кроме этого, педагоги центра получили благодарственные письма.

Участники-победители в номинациях:

Вокал:
- Лауреат l степени в номинации народный вокал – Дарья Г. (16-19 лет);
- Лауреат ll степени в номинации народный вокал – вокальная студия «Небо» (смешанная группа);
- Лауреат lll степени в номинации народный вокал – вокальная студия «Небо» (младшая группа).

Прикладное творчество:
- Лауреат l степени – Александра Р. (13-15 лет);
- Лауреат l степени – Татьяна М. (10-12 лет).

Театр моды:
- Лауреаты I степени – театр мод «Алтан венец» совместно с хореографическим ансамблем «Сюрприз».

Улан-Удэ детский центр конкурс фестиваль дети

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