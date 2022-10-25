Старт турнира запланирован на начало ноября
В Бурятии объявлено о проведении соревнований «БайкалАвтоТрак – чемпионат Республики Бурятия по мини-футболу 2022/23». Первые игры турнира планируется провести с 1 ноября.
Соревнования пройдут в спортзалах ВСГУТУ, КСК и ФСК в игровом формате 5х5, 2 тайма по 20 минут.
Заседание судейской коллегии состоится 26 октября в 19:00 в федерации футбола РБ на центральном стадионе. Явка представителей команд строго обязательна. Будут определяться окончательный формат проведения и организационные вопросы.
К участию в турнире приглашаются все желающие, сообщает любительская футбольная лига РБ.
Напомним, ранее было объявлено о старте чемпионата ЛФЛ РБ по мини-футболу во втором дивизионе.
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В Бурятии состоится ещё один чемпионат по мини-футболу
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