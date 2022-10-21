Иркутск вновь примет чемпионат Сибири по плаванию

Соревнования стартуют на следующей неделе



В Иркутске, в водноспортивном комплексе «Солнечный» с 25 по 28 октября пройдут чемпионат и первенство Сибири по плаванию. В соревнованиях планируют принять участие более 500 спортсменов из 8 регионов.



К чемпионату допускаются мужчины не моложе 2007 года рождения, женщины не моложе 2009 года рождения, прошедшие отбор на чемпионате субъекта РФ и имеющие подготовку не ниже первого спортивно разряда. В первенстве могут принять участие юноши 15-16 лет и девушки 13-14 лет, юниоры 17-18 лет и юниорки 15-17 лет, имеющие подготовку не ниже первого спортивно разряда.



Как рассказал старший тренер сборной Иркутской области по плаванию, заслуженный тренер России Виктор Агеенко, от региона к участию допускаются две команды – это 120 пловцов. На соревнования уже заявились пловцы из Иркутска, Братска, Ангарска, Шелехова, Тулуна, Усть-Илимска и других муниципалитетов.



Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 50, 100, 200, 400 и 800 метров разными стилями (баттерфляй, брасс, вольный стиль, комплексное плавание, на спине). Также предусмотрены различные эстафеты.



По итогам соревнований результаты, показанные на чемпионате Сибири, учитываются при формировании сборных команд для участия в чемпионате России по плаванию, который с 20 по 25 ноября пройдёт в Казани. А результаты первенства СФО будут учитываться при формировании официального рейтинга всероссийской федерации плавания для участия во всероссийских соревнованиях «Резерв России», которые состоятся с 27 ноября по 1 декабря в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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