Соревнования стартуют на следующей неделе
В Иркутске, в водноспортивном комплексе «Солнечный» с 25 по 28 октября пройдут чемпионат и первенство Сибири по плаванию. В соревнованиях планируют принять участие более 500 спортсменов из 8 регионов.
К чемпионату допускаются мужчины не моложе 2007 года рождения, женщины не моложе 2009 года рождения, прошедшие отбор на чемпионате субъекта РФ и имеющие подготовку не ниже первого спортивно разряда. В первенстве могут принять участие юноши 15-16 лет и девушки 13-14 лет, юниоры 17-18 лет и юниорки 15-17 лет, имеющие подготовку не ниже первого спортивно разряда.
Как рассказал старший тренер сборной Иркутской области по плаванию, заслуженный тренер России Виктор Агеенко, от региона к участию допускаются две команды – это 120 пловцов. На соревнования уже заявились пловцы из Иркутска, Братска, Ангарска, Шелехова, Тулуна, Усть-Илимска и других муниципалитетов.
Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 50, 100, 200, 400 и 800 метров разными стилями (баттерфляй, брасс, вольный стиль, комплексное плавание, на спине). Также предусмотрены различные эстафеты.
По итогам соревнований результаты, показанные на чемпионате Сибири, учитываются при формировании сборных команд для участия в чемпионате России по плаванию, который с 20 по 25 ноября пройдёт в Казани. А результаты первенства СФО будут учитываться при формировании официального рейтинга всероссийской федерации плавания для участия во всероссийских соревнованиях «Резерв России», которые состоятся с 27 ноября по 1 декабря в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
Иркутск вновь примет чемпионат Сибири по плаванию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования состоятся завтра, 22 октября, в «Патриоте»
Работы выполнены на 99%
Посетителям покажут предметы сельского быта и работы мастеров
Три новых планируют создать в следующем году
В аэропорту и вокзале города представили фотовыставку природы Иркутской области
В Заиграевском районе завершены работы по реконструкции станции
Также в республике школьники состязаются в «Пяти отцовских учениях»
Он не будет работать по техническим причинам
Эшелон с военнослужащими региона отправился сегодня утром из Новосибирска
Команда республики заняла третье место
Агинский животновод был одним из соавторов хангильского типа тонкорунной породы овцы
Антон Шомоев к личному «серебру» добавил командное «золото»
Также им вручили особые хадаки
Птица долбил дерево на улице Борсоева
Теперь жителям республики доступна ранняя диагностика онкологических заболеваний