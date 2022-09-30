Почти 600 семей в Бурятии воспользовались средствами соцконтракта

Израсходовано порядка 53,6 млн рублей



«Социальный контракт», который действует в рамках национального проекта «Демография», продолжает помогать жителям Бурятии преодолевать трудные жизненные ситуации.



- Одно из направлений программы позволяет выделить средства тем, кто, например, лишился имущества вследствие пожара, или нуждается в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви. С начала года такую помощь получили 594 жителя республики на сумму порядка 53,6 млн рублей, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Больше всех этим видом государственной поддержки воспользовались жители Улан-Удэ, 268 человек. На эти цели уже израсходовано свыше 24 млн рублей.



Жительница села Кырен Тункинского района Гэрэлма рассказала свою историю знакомства с социальным контрактом.



- 31 декабря 2021 года, прямо в канун Нового года у нас в семье случилось горе – полностью сгорел дом. Моя семья в один осталась без крова, на руках годовалый ребёнок и ещё трое маленьких детей. За помощью обратились в соцзащиту, нам сразу оформили соцконтракт по осуществлению иных мероприятий, где мы более 6 месяцев получали денежную сумму в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения. Также оформили единовременную материальную помощь малоимущим семьям. Вместе со специалистом соцзащиты составили программу социальной адаптации к социальному контракту. На полученные средства мы купили в первую очередь электроплиту, холодильник и многое другое. Очень хорошая поддержка для нашей семьи, а главное своевременная и необходимая, - говорит многодетная мама Гэрэлма Дашеевна.



В 2022 году 12 жителей Тункинского района заключили социальный контракт по направлению «иные мероприятия» и получили средства в размере более 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства.



