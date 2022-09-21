Цирк Бурятии вернулся с гастролей по Забайкалью









С 1 сентября по 17 сентября цирк Бурятии провёл гастроли в Забайкальском крае. Сначала представления увидели жители забайкальской столицы. Отзывы читинцев были сами добрые.- Столько эмоций испытала, причём самые разные: и слёзы, и радость, и любовь. Ну, я просто под большим впечатлением. Как сами артисты выступали - вообще красота просто, меня эмоции переполняют, - поделилась впечатлениями жительница Читы Наталья.Затем артисты выступили в Агинском Бурятском округе, представления прошли в трёх районных центрах: посёлок Агинское, посёлок Могойтуй и в селе Дульдурга.В Дульдургинском районе было особенно трепетно выступать, ведь здесь, в селе Алханай в 1946 году родился основатель цирка Бурятии Майдари Хайдапович Жапхандаев - народный артист России, лауреат Государственной премии Республики Бурятия.- Земляки Майдари Хайдаповича с особой теплотой встретили наших артистов, как самых близких родственников. Вообще, агинская земля богата талантами. Здесь родились Ким Базарсадаев, Базыр Цырендашиев, Даширабдан Батожабай, Лхасаран Линховоин, Даши-Нима Дугаров и многие другие, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Коллектив цирка Бурятии показал зрителям две программы: пластический цирковой спектакль «Zam-life» (12+) и представление «В гостях у клоуна» (0+).- Цирковое представление – процесс сложный. Ему предшествует тщательная подготовка. Один только монтаж декораций общим весом 2,5 тонны занимает целый день. В целом около 3500 забайкальцев увидели 25 наших представлений, - сказала директор цирка Бурятии Наталья Борисова.Коллектив вернулся домой. Чуть отдохнув, труппа снова начнёт репетиции для новых гастролей, но уже в соседней Монголии.Майдари Жапхандаев в 1997 году создал цирковую школу-студию, на базе которой в 2000 году был образован Государственный цирк Республики Бурятия. Майдари Хайдапович стал её основателем и первым директором. В 2020 году в связи с 20-летием цирка имя Майдари Жапхандаева присвоено его любимому детищу, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.