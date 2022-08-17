Тарбагатайцы поборются за сертификат на сумму 50000 рублей
В Тарбагатайском районе Бурятии объявлен конкурс-челлендж «7 вершин». Мероприятие приурочено к столетию республики и 90-летию района.
Конкурс проходит с 15 августа текущего года по 15 апреля 2023 года. Участие могут принять жители Тарбагатайского района, увлекающиеся активными видами туризма. Им предстоит забраться на 7 вершин. Фото и видео покорения нужно прислать в официальные паблики администрации Тарбагатайского района в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
По словам главы района Владимира Смолина, финал челленджа состоится 1 мая 2023 года. В этот день пройдут соревнования по скоростному восхождению на вершину горы Мунку-Сардык в Восточных Саянах. Главным призом станет сертификат от экипировочного центра на сумму 50 тысяч рублей.
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В районе Бурятии объявлен челлендж «7 вершин»
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