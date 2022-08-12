В Иркутске волонтёров зовут принять участие в акции «Фасадник»

Добровольцы приведут в порядок фасады деревянных домов
20 и 21 августа в Иркутске состоится традиционная акция «Фасадник». Горожане приведут в порядок фасады, заборы и дворы жилых деревянных домов.
– Этот проект создан прежде всего для улучшения эстетического вида города. С 2017 года в рамках проекта были приведены в порядок 112 объектов, в том числе, культурного наследия. Ежегодно частью команды становятся иркутяне, собственники зданий, предприниматели и различные организации, – передаёт слова организаторов проекта пресс-служба администрации Иркутска.
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Дождаться распределения по домам и узнать адрес дома. В день акции взять рабочую одежду, перекусы и чай в термосе и прийти за 15 минут до начала.
Дома, участвующие в акции: улица 5 Армии, 35; Марата, 66; Седова, 70; Желябова, 25а; Карла Либкнехта, 11в; Грязнова, 11; Желябова, 27а; Грязнова, 16а и Свердлова, 45.
Возрастное ограничение 0+
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