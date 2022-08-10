Он не оплатил вовремя штраф
В Бурятии собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения признан виновным в невыполнении требований по улучшению и защите земель.
В марте региональное управление Россельхознадзора вынесло мужчине постановление о назначении штрафа в размере 20 тысяч рублей. В мае срок оплаты истёк, однако деньги мужчина так и не внёс.
Тогда в отношении владельца угодья был составлен ещё один административный протокол.
- В июле суд признал правообладателя земли виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
В Бурятии собственнику сельхозучастка назначили обязательные работы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юные спортсмены республики успешно выступили на «Детях Азии»
Он не оплатил вовремя штраф
Леденцы посвящены достопримечательностям города
Сотрудникам Центра защиты леса предстоит обследовать около 130 га
Это единственное беговое событие, которое проходит среди живописнейших пейзажей побережья Баргузинского залива
Осуждённые изготовили 200 бумажных журавликов
Автобус не вышел в рейс
Турнир собрал около 250 спортсменов, в том числе из-за границы
Ограждение на территории свалки коровы ломают
Зверьки могут угодить в зубы кошек и собак
Активная фаза учения завершилась масштабными боевыми стрельбами
Министр здравоохранения рассказала о своей встрече с Ириной Борововой
Проблему обнаружили в Нижнеангарске
В исправительном учреждении прошёл интересный конкурс
За сутки выздоровело меньше людей, чем заразилось