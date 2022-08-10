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В Бурятии собственнику сельхозучастка назначили обязательные работы

В Бурятии собственнику сельхозучастка назначили обязательные работы
Общество,  Фото:pixabay.com
Он не оплатил вовремя штраф

В Бурятии собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения признан виновным в невыполнении требований по улучшению и защите земель.

В марте региональное управление Россельхознадзора вынесло мужчине постановление о назначении штрафа в размере 20 тысяч рублей. В мае срок оплаты истёк, однако деньги мужчина так и не внёс.

Тогда в отношении владельца угодья был составлен ещё один административный протокол.

- В июле суд признал правообладателя земли виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора. 
Россельхознадзор

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