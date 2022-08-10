В Бурятии собственнику сельхозучастка назначили обязательные работы

Он не оплатил вовремя штраф



В Бурятии собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения признан виновным в невыполнении требований по улучшению и защите земель.



В марте региональное управление Россельхознадзора вынесло мужчине постановление о назначении штрафа в размере 20 тысяч рублей. В мае срок оплаты истёк, однако деньги мужчина так и не внёс.



Тогда в отношении владельца угодья был составлен ещё один административный протокол.



- В июле суд признал правообладателя земли виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

