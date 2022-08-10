При расчёте учли алименты в качестве доходов
Как выяснила прокурорская проверка, многодетной семье управление социальной защиты населения по городу Улан-Удэ отказало в назначении ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.
- Орган социальной защиты принял такое решение в связи с тем, что среднедушевой доход семьи превысил установленную величину прожиточного минимума. При этом расчёт дохода произведён без вычета суммы алиментов, выплаченных супругом на содержание его несовершеннолетних детей от предыдущего брака, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По закону такие выплаты в доходе заявителей учитываться не должны.
В связи с этим прокурор района в суд направил иск о возложении на уполномоченный орган обязанности назначить заявителю ежемесячную денежную выплату на ребёнка.
Железнодорожный районный суд удовлетворил иск.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Улан-Удэ многодетной семье незаконно отказали в выплатах
Общество, Фото:
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