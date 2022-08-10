В Улан-Удэ многодетной семье незаконно отказали в выплатах

При расчёте учли алименты в качестве доходов



Как выяснила прокурорская проверка, многодетной семье управление социальной защиты населения по городу Улан-Удэ отказало в назначении ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.



- Орган социальной защиты принял такое решение в связи с тем, что среднедушевой доход семьи превысил установленную величину прожиточного минимума. При этом расчёт дохода произведён без вычета суммы алиментов, выплаченных супругом на содержание его несовершеннолетних детей от предыдущего брака, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



По закону такие выплаты в доходе заявителей учитываться не должны.



В связи с этим прокурор района в суд направил иск о возложении на уполномоченный орган обязанности назначить заявителю ежемесячную денежную выплату на ребёнка.



Железнодорожный районный суд удовлетворил иск.



Решение суда не вступило в законную силу.

