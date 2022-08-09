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В Бурятии откроется приём заявок на добычу пернатой дичи

В Бурятии откроется приём заявок на добычу пернатой дичи
Общество,  Фото:pixabay.com
Нормы добычи ограничены

12 августа в Бурятии с 8:30 откроется приём заявлений на добычу пернатой дичи. Обращаем внимание, что нормы добычи охотничьих ресурсов ограничены.

С 27 августа по 30 ноября разрешено охотиться на водоплавающую дичь (утки, гуси), степную и полевую дичь (серая куропатка).

С 27 августа по 28 февраля 2023 года можно охотиться на боровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик, белая и тундряная куропатки, вальдшнеп) по южным районам республики: Бичурский, Джидинский Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский и Хоринский.

По данным мониторинга Бурприроднадзора в Бурятии насчитывается: уток – 38999 особей, гусей – 9030 особей, глухарей – 18336 особей, белых куропаток – 7639 особей. С нормами изъятия на добычу пернатой дичи можно ознакомиться на сайте Бурприроднадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

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