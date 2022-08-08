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Форум «Армия» пройдёт на Дальнем Востоке с 19 по 21 августа

Форум «Армия» пройдёт на Дальнем Востоке с 19 по 21 августа
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Посетителям будут показаны сотни единиц вооружения и военной техники

В Восточном военном округе началась активная подготовка к военно-техническому форуму «Армия – 2022». В этом году мероприятия состоятся с 19 по 21 августа. Форум пройдёт на десятках тематических площадок: от Бурятии до Чукотского автономного округа.

Всего в рамках статического показа будут задействованы сотни единиц вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе авиационная техника и новейшие образцы ВВТ и специальной техники, состоящие на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО. Кроме того, по традиции запланировано проведение мероприятий научно-деловой и культурно-художественной программ.

- Особое внимание при организации и проведении форума будет уделено санитарно-противоэпидемиологическим мерам по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Напомним, что в прошлом году площадки международного военно-технического форума «Армия - 2021» в Восточном военном округе посетили более 358 тысяч человек.
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