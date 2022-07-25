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Боксёры Бурятии завоевали 13 медалей «Байкала - 2022»

Боксёры Бурятии завоевали 13 медалей «Байкала - 2022»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У спортсменов Забайкалья – 8 наград

В Улан-Удэ прошли 51-е всероссийские соревнования по боксу «Байкал - 2022» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Баранникова. В турнире приняли участие спортсмены со всей страны: юниоры 19-22 лет в 13 весовых категориях и женщины 19-40 лет в 12 весовых категориях.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, всего за четыре дня соревнований на ринг вышли 121 спортсмен. Для Бурятии итоги сложились следующим образом:

Юниоры 19-22 лет

Золотые медали
Айсуев Дугар (51 кг)
Батлаев Баир (54 кг)

Серебряные медали
Гатауллин Альберт (57 кг)
Мертвецов Александр (75 кг)

Бронзовые медали
Ханченко Алексей (54 кг)
Разуваев Даниил (75 кг)
Сухобаторов Ринчин (80 кг)

Женщины 19-40 лет

Золотые медали
Пантелеева Дарья (54 кг)
Воронцова Людмила (57 кг)
Ткачёва Кристина (свыше 81 кг)

Серебряные медали
Павлова Анастасия (60 кг)

Бронзовые медали
Коростелева Наталия (54 кг)
Сотникова Татьяна (60 кг)

Забайкальские спортсмены завоевали восемь медалей турнира. В результате борьбы в весовой категории до 54 килограммов золотую медали завоевал Вячеслав Вологодин, в весе до 63,5 килограмма победил Данил Логинов, первое место в весовой категории до 67 килограммов взял Александр Мыдыгмаев, в весе до 71 килограмма победу одержал Александр Швалов, и в весе до 75 килограммов выиграл Николай Федурин.

Бронзовую медаль в турнире взял в весовой категории до 54 килограммов Александр Дугаржапов, в весе до 57 килограммов третье место занял Евгений Таскин и до 60 килограммов – Александр Воложанин. Лучшим тренером турнира признали Сергея Кошечкина.

Напомним, что уже осенью в Чите пройдёт чемпионат России среди мужчин от 19 до 40 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Фоторепортаж о всероссийских соревнованиях «Байкал - 2022» можно посмотреть здесь.
Бурятия бокс всероссийские соревнования спорт Улан-Удэ Забайкальский край

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