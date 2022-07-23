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В Улан-Удэ завершается турнир по боксу «Байкал-2022». Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со всероссийских соревнований

Сегодня, 23 июля, в Улан-Удэ завершаются 51-е всероссийские соревнования по боксу «Байкал-2022» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Баранникова. С 17:00 в физкультурно-спортивном комплексе пройдут финальные поединки турнира.

- Болеть за наших на всероссийских соревнованиях по боксу «Байкал-2022». Воронцова Людмила, Ткачева Кристина, Пантелеева Дарья, Павлова Анастасия, Айсуев Дугар и Мертвецов Александр – сегодня они снова будут биться за звание лучших в стране! – сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Состав пар финальных боёв


Возрастное ограничение 6+
бокс Бурятия всероссийские соревнования Улан-Удэ спорт

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