В Улан-Удэ завершается турнир по боксу «Байкал-2022». Фоторепортаж

Сегодня, 23 июля, в Улан-Удэ завершаются 51-е всероссийские соревнования по боксу «Байкал-2022» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Баранникова. С 17:00 в физкультурно-спортивном комплексе пройдут финальные поединки турнира.- Болеть за наших на всероссийских соревнованиях по боксу «Байкал-2022». Воронцова Людмила, Ткачева Кристина, Пантелеева Дарья, Павлова Анастасия, Айсуев Дугар и Мертвецов Александр – сегодня они снова будут биться за звание лучших в стране! – сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.