«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со всероссийских соревнований
Сегодня, 23 июля, в Улан-Удэ завершаются 51-е всероссийские соревнования по боксу «Байкал-2022» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Баранникова. С 17:00 в физкультурно-спортивном комплексе пройдут финальные поединки турнира.
- Болеть за наших на всероссийских соревнованиях по боксу «Байкал-2022». Воронцова Людмила, Ткачева Кристина, Пантелеева Дарья, Павлова Анастасия, Айсуев Дугар и Мертвецов Александр – сегодня они снова будут биться за звание лучших в стране! – сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Состав пар финальных боёв
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ завершается турнир по боксу «Байкал-2022». Фоторепортаж
Общество, Фото:
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