Тувинцу вручили звезду Героя России

Общество, Фото: официальный портал РТ

Награждение проводил уроженец Тувы Сергей Шойгу



Военнослужащему из Тувы Мергену Донгаку вручили звезду Героя России. Вручение государственной награды состоялось в национальном центре управления обороной. Звезду Героя уроженцу Тувы вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Высшая государственная награда старшему сержанту Мергену Донгаку присвоена указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.



Мерген Донгак – второй уроженец Тувы, которому присвоено звание Героя России. Первым обладателем золотой звезды Героя является Сергей Шойгу.



Мерген Очур-оолович Донгак родился в селе Арыг-Узуу Улуг-Хемского района Тувинской АССР. Имеет два высших образования. С детства увлекался спортом. Занимался лёгкой атлетикой, вольной борьбой, побеждал в районных и республиканских соревнованиях. Срочную военную службу проходил в рядах военно-морского флота РФ. В настоящее время несёт службу в 55-й мотострелковой бригаде (горной).



По информации министерства обороны России, во время специальной военной операции на территории Украины подразделению, в состав которого входило отделение старшего сержанта Донгака была поставлена задача: удерживать под контролем переправу для обеспечения оперативного продвижения российских войск. Противник, пытаясь сорвать наступление, бросил большие силы на овладение переправой. Подразделение сержанта Донгака вступило в бой с превосходящими силами противника.



В ходе боев был тяжело ранен командир взвода. Мерген Донгак оказал ему медицинскую помощь и вынес из-под огня в безопасное место, после чего принял командование взводом на себя. Взвод под командованием старшего сержанта успешно отразил все атаки превосходящих сил противника. Оставшиеся в живых боевики обратились в бегство. После боя Мерген Донгак обеспечил эвакуацию командира взвода в медицинский отряд специального назначения, чем спас ему жизнь.



Сегодня, 22 июля, Герой Российской Федерации прибыл в Туву. В аэропорту Кызыла его встретили родственники, официальные лица и многочисленные земляки. Мергена Донгака встретили с белым кадаком, чаем с молоком и караваем с солью. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.