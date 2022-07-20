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В Иркутске устроят обливание водой по-армянски

В Иркутске устроят обливание водой по-армянски
Общество,  Фото:pixabay.com
Город вновь отметит традиционный армянский праздник

24 июля в Иркутске отпразднуют древний армянский праздник Вардавар. Мероприятие проведут на острове Юность. В программе праздника: дегустация блюд армянской кухни и концерт с участием творческих коллективов.

Неизменной традицией Вардавара является обливание водой. С этим связана одна из версий о происхождении праздника. Согласно этой легенде, молодой юноша одержал победу над злым богачом, который велел отдавать ему в рабство молодых девушек за право пользоваться водой. В этом случае название праздника стоит переводить как «поливание водой».

С принятием армянами христианства праздник получил новое религиозное наполнение, связанное с Великим потопом. Однако, обливание друг друга водой осталось неизменным его атрибутом, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Напомним, что ранее Вардавар уже отмечали в столице Прибайкалья. Впервые праздник проводился в Иркутске в 2019 году, после чего наступили два пандемийных года вынужденного перерыва.

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