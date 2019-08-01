В Иркутске пройдёт традиционный армянский праздник

Основной обычай празднества – ритуальное обливание
Традиционный армянский праздник «Вардавар» пройдёт в Иркутске на острове Юность в эту субботу, 3 августа. Обязательный обряд мероприятия – обливание водой.
В программу праздника войдут: конкурс армянской национальной кухни, яркие и красочные выступления артистов, мастер-класс армянского танца «Кочари», национальная борьба «кох», викторины. Завершит мероприятия игра «Вардавар» – на берегу Ангары все желающие смогут облить друг друга водой. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкалье подобный праздник состоялся 28 июля
.
Победу одержали братчане
Соревнования гонщиков примет спортивный аэродром «Каштак» в Чите
Гости праздника увидят самый большой и самый маленький вареник, а также конкурс их поедания
В республике готовятся к осеннему нерестовому периоду
В соревновании примут участие национальные диаспоры региона и представители коренных малочисленных народов
Работы обещают закончить в октябре
Своё мастерство покажут кавалеристы из России, Монголии, Казахстана и Киргизии
Праздник «Похожие разности» состоится уже во второй раз
В Загустайском дацане «Дычен Рабжалинг» откроется Цогчен Дуган
В Джидинский район сегодня прилетел глава региона Алексей Цыденов
В некоторых домах Советского и Железнодорожного района горячее водоснабжение подключат вечером 10 августа, в Октябрьском районе – 12 августа
Пенсионеры соревновались в комбинированной эстафете, игре в волейбол и городки
На угнанном автомобиле он поехал по «встречке»
Снижение цен отмечено на некоторые овощи - в среднем на 7,75 рублей
Выписаны штрафы на общую сумму 260 тысяч рублей