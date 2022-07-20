На крыше нацбиблиотеки Бурятии покажут кино

По пятницам на арт-чердаке будут проводится киносеансы



В Улан-Удэ, на арт-чердаке национальной библиотеки Бурятии по пятницам будут проходить кинопоказы. На этой неделе, 22 июля на смотровой площадке состоится показ фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь» (16+).



- Легендарная кинолента 1966 года «Июльский дождь» — не просто история о жизни молодых москвичей 60-х годов. Это фильм о вечно юной и живой Москве, о знаменитой советской эпохе 60-х, о тех вечных выборах, которые приходится делать почти всем людям чуть младше или чуть старше тридцати. Визуально фильм напомнит о кинолентах французской новой волны. Одну из ролей в «Июльском дожде» играет Юрий Визбор, он же исполняет песни Булата Окуджавы и Евгения Клячкина. В фильме также звучит музыка Иоганна Себастьяна Баха и песни Леонида Утёсова, Луи Армстронга и Шарля Азнавура, - сообщает пресс-служба библиотеки.



Вход на кинопоказ свободный. Просмотр состоится 22 июля в 19:30 на крытой части смотровой площадки национальной библиотеки (7 этаж).



Возрастное ограничение 16+

