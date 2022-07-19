Презентация проекта состоится 20 июля в Иркутске
В Иркутске 20 июля пройдёт презентация нового этапа проекта «Эргене-Кун» – «По путям древних коммуникаций».
На презентации выступят академик РАН, директор института истории археологии и этнографии народов Дальнего Востока Николай Крадин; идеолог и организатор фестиваля «Эргэне-Кун» Георгий Рыков; профессор кафедры истории и философии Иркутского национального исследовательского технического университета, доктор исторических наук Артур Харинский; учёный секретарь Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Артём Ермаков; доцент кафедры нефти и газа Иркутского государственного университета, кандидат геолого-минералогических наук Сергей Снопков.
Презентация приурочена к началу второго этапа проекта «Эргене-Кун — легендарная и историческая прародина монголов», который пройдёт в Окинском районе Бурятии. Проект посвящён изучению и популяризации природы, истории и культуры Восточно-Саянского региона.
Второй этап проекта «По путям древних коммуникаций» состоится с 25 июля по 5 августа. Участники экспедиции проследуют вдоль реки Жомболок до Долины вулканов, посетят минеральный источники Хойто Гол и Жойган (Республика Тува), вернутся в село Саяны по долине реки Сенца.
Во время экспедиции будут проведены археологические исследования, определены возможности хозяйственного освоения людьми Восточных Саян в древности, рассмотрено влияние оледенения и извержений вулканов на жизнь и миграцию жителей края в течение периода: с 6 тысячелетия до н.э. — до начала 2 тысячелетия н.э. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея.
В горах Бурятии пройдёт экспедиция «По путям древних коммуникаций»
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