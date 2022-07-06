В Бурятии стартует приём заявок на добычу волка, кабана и сурка

Заявки начнут принимать с 15 июля



В Бурятии с 15 июля начинается приём заявок на добычу волка, кабана и сурка. Об этом сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.



Сроки охоты на кабана: с 1 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года. Для волка: с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Для монгольского сурка: по 30 сентября 2022 года.



Подать заявления на охоту можно через региональный портал rpgu.govrb.ru и обратившись в МФЦ. Также предусмотрен личный приём заявителей в Бурприроднадзоре.

