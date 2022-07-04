В Забайкалье обнаружили «родильный дом» дзеренов

Общество, Фото: Сохондинский заповедник

На территории охранной зоны Сохондинского заповедника впервые зафиксировали место отела монгольской антилопы



28 июня во время очередного мониторинга оседлой популяции дзеренов в Сохондинском заповеднике в Забайкальском крае сотрудники отдела научного исследования впервые обнаружили участок отела монгольской антилопы, так называемый «родильный дом» дзеренов. Об этом сообщает пресс-служба Сохондинского заповедника.



Во время мониторинга сотрудники заповедника постарались охватить все места охранной зоны, где могла находиться оседлая популяция этого краснокнижного животного. Оказалось, что основное скопление дзеренов располагалось вдоль государственной границы. Большинство антилоп находилось на монгольской стороне, недалеко от границы. На стороне России присутствовали небольшие разрозненные группы численностью от 3 до 20 особей. По данным научных сотрудников на территории охранной зоны было зафиксировано не более 100 голов. Стада в основном состояли из самок, которые вели себя очень беспокойно. В траве были замечены маленькие дзеренята.



Этот факт говорит о том, что на территории охранной зоны находится участок отела монгольской антилопы. Научные сотрудники зафиксировали на карте точку первого обнаруженного «родильного дома».



- За оседлой группировкой дзеренов, находящихся на территории охранной зоны Сохондинского заповедника, мы наблюдаем в течение многих лет. Но впервые нам удалось зафиксировать место их отела, что, несомненно, радует. Мы не стали приближаться к антилопам, чтобы сделать качественные фотоснимки, поскольку понимаем, что во время массового отела беспокоить животных категорически нельзя. Всего на период отела по нашим данным должно быть приблизительно 3-4 тысячи дзеренов, визуально нами было зафиксировано не более 1000 голов по обеим сторонам границы, - прокомментировал инженер по мониторингу Александр Кисихин.



Специалисты отмечают, что популяция оседлой монгольской антилопы, обитающей на территории охранной зоны Сохондинского заповедника, будет увеличиваться.



Справка:



Монгольская антилопа (дзерен) занесена в Красную книгу РФ, и охота на нее запрещена. После практически полного истребления на территории России популяция антилоп начала восстанавливаться лишь в начале 21 века.

