В Бурятии тушат 11 лесных пожаров

Общество, Фото: из архива

Также проводятся работы по дотушиванию трёх локализованных очагов



За прошедшие сутки в республике возникли 9 лесных пожаров в Заиграевском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Также проводились работы по тушению 11 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Кабанском, Курумканском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.



8 из 9 возникших вчера возгораний, произошли из-за сухой грозы, 1 пожар в Северо-Байкальском районе возник из-за линейных объектов.



Также 2 лесных пожара действовали на особо охраняемой природной территории - в Забайкальском нацпарке и Баргузинском заповеднике. Тушением возгораний на заповедных территориях занимается ФБУ «Авиалесоохрана» и дирекция нацпарка и заповедника. Общая площадь, пройденная огнём, на ООПТ составляет 7,5 га.



Всего за сутки в республике с огнём сражались 488 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 86 единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составляет 69 га.



Девять лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Кабанском, Курумканском, Северо-Байкальском и Хоринском районах удалось ликвидировать. Ещё 3 лесных пожара в Северо-Байкальском, Кижингинском районах и Баргузинском заповеднике удалось локализовать.



На утро 2 июля проводятся работы по тушению 11 лесных пожаров в Баргузинском, Иволгинском, Курумканском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Также проводятся работы по дотушиванию локализованных очагов. Общая площадь, пройденная огнём, 52,7 га.



В республиканском агентстве лесного хозяйства также сообщили, что в Баунтовском эвенкийском районе в зоне космомониторинга действует термоточка. Она находится в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно.



- Вчера борт термоточку осмотрел. Возгорание действует на площади 20 га, дымит кустарник, активного горения нет. При облёте наблюдались дождевые облака. Сегодня борт поднимется, будем наблюдать. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.



