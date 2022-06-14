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Бурятию представили на «Вышитой карте России»

Бурятию представили на «Вышитой карте России»
Общество,  Фото:министерство культуры Чувашии
В Чувашии прошла презентация проекта

10 июня в городе Чебоксары состоялась презентация «Вышитой карты России». Это проект, объединяющий все регионы России, демонстрирующий уникальные традиции и связь народов страны через декоративно-прикладное искусство. Полотно карты размером 3 х 6,7 м собрано из вышитых вручную орнаментами традиционной народной вышивки фрагментов, повторяющих географические очертания регионов России. Вес карты – 50 кг.

- Акция стартовала в январе текущего года, для участия в ней в адрес руководителей субъектов были отправлены посылки: положение об акции, сопроводительные документы, лекала, специальная ткань. Весной готовые вышитые фрагменты карты вернулись в Чувашию, мастерицы фабрики «Паха тĕре» соединили их в единое полотно, - сообщает министерство культуры Чувашии.

Одновременно с созданием фрагментов общероссийской карты регионы вышили дополнительный узор – образец народной вышивки размером 50х50 см. Эти образцы оформили как отдельные картины.

Как сообщается на сайте проекта, фрагмент карты Бурятии сформирован чередующимися элементами ленточного орнамента трёх основных этносов. В верхней части карты расположен бурятский орнамент «тумэн жаргалан» (10 тысяч лет счастья) с солярными элементами, чуть ниже – «облачный» орнамент, внизу – орнамент воды. В центре композиции – герб республики. Таким образом, карта Бурятии представлена, как мироздание: сверху расположены орнаменты, символизирующие небо, снизу – землю (воду).


пресс-служба проекта «Вышитая карта России»

В работе над созданием фрагмента карты применялись разные техники вышивки: тамбурный, стебельчатый шов, вышивка гладью и крестом. Куратор проекта в Бурятии – Саржана Эрдынеева. Дизайнер – Елена Шедова. Вышивальщицы: карта – Елена Веселовская, панно – Светлана Сумина.



15 июня «Вышитая карта России» будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме. Далее экспонирование карты запланировано в каждом федеральном округе страны.



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