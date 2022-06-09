В Улан-Удэ провели якутский праздник Ысыах

В нём принял участие эвенкийский ансамбль «Гулувун»



В Улан-Удэ прошёл якутский праздник Ысыах. Организатором мероприятия выступило якутское землячество. В Бурятии праздник в таком формате прошёл впервые.



- У Бурятии и республики Саха давние связи. Издавна у нас в столице, в различных учебных заведениях обучались студенты из Якутии. В молодёжном эвенкийском ансамбле «Гулувун» обучается мастерству северного танца Николаева Анастасия, талантливая девушка, студентка БРПК. Она является постановщиком якутского танца, который исполнил эвенкийский ансамбль «Гулувун», ставший для девушки уже давно родным. Именно с этим танцем и выступил эвенкийский коллектив на празднике, который прошёл в живописном месте на Верхней Берёзовке, - рассказали в республиканском центре эвенкийской культуры «Арун».



Открытие началось с якутского танца «Сомозолоhуу», затем был проведён обряд «Алгыс». Также состоялись такие конкурсы, как «Лучшее блюдо», «Лучший национальный наряд», «Лучшее исполнение якутских песен» и спортивный конкурс «Эрийии».



Ысыах – самый главный традиционный праздник у якут. В Бурятии он прошёл впервые, но обещает быть постоянным, сообщает пресс-служба ГРЦЭК «Арун».

