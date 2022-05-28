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В районе Бурятии проведут выставку-конкурс ретроавтомобилей

В районе Бурятии проведут выставку-конкурс ретроавтомобилей
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоится в рамках Сурхарбана в Закамне

11 июня в Закаменском районе Бурятии будет представлена выставка-конкурс ретроавтомобилей и мотоциклов «Ретро – Zакамна». Мероприятие пройдёт в местности Мойсото с 10:00 до 15:00 на районном Сурхарбане, посвящённому 95-летию района. Победителям предполагается вручить денежные призы.

- В сельских поселениях положение есть у глав, в городе Закаменск можно обратиться в районную администрацию по т. 4-55-01 или 8-914-058-22-08. Будут разыграны 9 номинаций. Ждём ваших заявок, - сообщает отдел по работе с общественными объединениями АМО «Закаменский район».

Также отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта информирует о проведении на территории стадиона «Металлург» в Закаменском районе летних сельских спортивных игр среди жителей города Закаменск и сельских поселений района. Соревнования также посвящены юбилею района.

В программе игр: лёгкая атлетика, гиревой спорт, армрестлинг, дартс и соревнования дояров и механизаторов. Заявки на участие принимаются до 3 июня.

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