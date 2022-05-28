Мероприятие состоится в рамках Сурхарбана в Закамне
11 июня в Закаменском районе Бурятии будет представлена выставка-конкурс ретроавтомобилей и мотоциклов «Ретро – Zакамна». Мероприятие пройдёт в местности Мойсото с 10:00 до 15:00 на районном Сурхарбане, посвящённому 95-летию района. Победителям предполагается вручить денежные призы.
- В сельских поселениях положение есть у глав, в городе Закаменск можно обратиться в районную администрацию по т. 4-55-01 или 8-914-058-22-08. Будут разыграны 9 номинаций. Ждём ваших заявок, - сообщает отдел по работе с общественными объединениями АМО «Закаменский район».
Также отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта информирует о проведении на территории стадиона «Металлург» в Закаменском районе летних сельских спортивных игр среди жителей города Закаменск и сельских поселений района. Соревнования также посвящены юбилею района.
В программе игр: лёгкая атлетика, гиревой спорт, армрестлинг, дартс и соревнования дояров и механизаторов. Заявки на участие принимаются до 3 июня.
Возрастное ограничение 0+
В районе Бурятии проведут выставку-конкурс ретроавтомобилей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Количество участников ограничено
Мероприятие состоится в рамках Сурхарбана в Закамне
В горах Бурятии ожидается мокрый снег
Горожане увидят картины Георгия Баженова и Марии Метёлкиной
Участникам предстоит выполнить работу на «Коновязях Баторов Гэсэра»
Соревнования состоятся 29 мая
Будет проводиться акарицидная обработка
Он будет готов к концу этого года
В республике продолжается реализация книжного проекта
От укусов животных в 2022 году пострадали более 61 тысячи россиян
Концерт в поддержку марафона состоится в начале июня в селе Большая Кудара
Объекты первого этапа строительства разместятся вблизи студгородка Иркутска и ИрНИТУ
У юбиляра 11 внуков, 11 правнуков и 1 праправнук
Творческие встречи состоятся в Улан-Удэ и районах республики
Мероприятие пройдёт в день рождения республики