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Из Улан-Удэ до Байкала запустят ретро-поезд

Из Улан-Удэ до Байкала запустят ретро-поезд
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкальский экспресс» будет ходить по круговому маршруту

С 1 июля по 9 сентября по Кругобайкальской железной дороге можно будет совершить ретро-путешествие на туристическом поезде с паровозом.

Два туристических поезда из Иркутска и Улан-Удэ под общим названием «Байкальский экспресс» снова будут ходить по круговым маршрутам, отправляясь в пятницу и возвращаясь в воскресенье:
- № 928/927 Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск,
- № 926/925 Улан-Удэ – Слюдянка – Байкал – Иркутск – Улан-Удэ.

- Туристы увидят уникальные тоннели, виадуки, каменные галереи Кругобайкальской железной дороги и насладятся природой Байкала. Концепция путешествия – «Поезд – отель». Комфорт в поездке будет обеспечен за счёт новых купейных вагонов с душем, сервисными зонами и другими удобствами, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
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