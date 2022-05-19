Заявки принимаются до 30 мая
В Бурятии стартовал открытый межрегиональный фестиваль искусств «Миндалецвет». Мероприятие проводится в онлайн-формате.
- Для участия приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители учреждений культуры, частных студий, учебных заведений любого уровня аккредитации независимо от принадлежности к той или иной организации, - сообщают организаторы фестиваля.
Фестиваль проводится в номинациях «Вокальное искусство» и «Художественное слово» в возрастных группах: 6 лет и старше, 9-12 лет, 13-16 лет, 19 лет и старше, 29 лет и старше, смешанная возрастная категория. Разрешается участие представителей одного и того же коллектива в разных номинациях. Количество номеров от одного коллектива не ограничено.
Заявки на участие принимаются до 30 мая в строго установленной форме в группе vk.com/public213269130.
В каждом жанре жюри определяет обладателя гран-при фестиваля, а также получивших специальные звания и дипломы. В номинациях и возрастных группах каждому номеру в зависимости от набранных баллов присуждается степень лауреата, дипломанта или участника.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал онлайн-фестиваль искусств «Миндалецвет»
Общество, Фото:
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