В его рамках пройдут несколько турниров по шахматам
В Улан-Удэ пройдёт XVI международный Байкальский шахматный фестиваль. Соревнования проведут с 11 по 16 июля в шахматном клубе «Огонёк» и в городском шахматном клубе.
В рамках фестиваля состоятся турниры: «А» - открытый, «Б» - для мальчиков и девочек до 9 лет (2014-2017 гг.р.), «В» - для мальчиков и девочек до 11 лет (2012-2013 гг.р.) и «Г» - для юношей и девушек до 13 лет (2010-2011 гг.р.).
11 июля в 15:00 пройдёт церемония открытия фестиваля. В 16:00 стартуют первые туры турниров. Закрытие соревнований состоится 16 июля в 13:00. В этот же день пройдёт турнир по молниеносной игре.
Победители и призёры турниров награждаются денежными призами, медалями и дипломами соответствующих степеней. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ примет Байкальский шахматный фестиваль
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки принимаются до 30 мая
В городе пройдут соревнования СФО среди лиц с ПОДА
В его рамках пройдут несколько турниров по шахматам
Лесники республики приглашают принять участие в акции «Сад Памяти»
Столица Монголии установил побратимские отношения с городом Чунцин
Также будет проведено первенство по шууд-теннису
Ожидается приезд команд Иркутской области, Забайкалья и Монголии
Также здесь состоится «Ночь в Ботаническом саду
Команды республики успешно выступают в Дальневосточной футбольной лиге
Редкий цветок растёт в трёх местностях края
В финале от республики примут участие 49 человек
На его строительство было направлено более 18 млн рублей
В республиканских соревнованиях приняли участие гости из Забайкалья
Она исполнит главную партию в «Лебедином озере» на гастролях в Иркутске
По мосту через реку Бичурка можно ездить только по одной полосе