Улан-Удэ примет Байкальский шахматный фестиваль

В его рамках пройдут несколько турниров по шахматам



В Улан-Удэ пройдёт XVI международный Байкальский шахматный фестиваль. Соревнования проведут с 11 по 16 июля в шахматном клубе «Огонёк» и в городском шахматном клубе.



В рамках фестиваля состоятся турниры: «А» - открытый, «Б» - для мальчиков и девочек до 9 лет (2014-2017 гг.р.), «В» - для мальчиков и девочек до 11 лет (2012-2013 гг.р.) и «Г» - для юношей и девушек до 13 лет (2010-2011 гг.р.).



11 июля в 15:00 пройдёт церемония открытия фестиваля. В 16:00 стартуют первые туры турниров. Закрытие соревнований состоится 16 июля в 13:00. В этот же день пройдёт турнир по молниеносной игре.



Победители и призёры турниров награждаются денежными призами, медалями и дипломами соответствующих степеней. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.



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