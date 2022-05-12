Константин Топшиноев стал лучшим в весовой категории до 70 килограммов
Спортсмен из Усть-Ордынского Бурятского округа, мастер спорта России Константин Топшиноев завоевал золотую медаль на традиционном всероссийском турнире по вольной борьбе «День Победы», который с 4 по 6 мая проходил в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие около 180 борцов из 13 регионов России.
Уроженец Боханского района Константин Топшиноев боролся в весовой категории до 70 килограммов. В финале он оказался сильнее спортсмена из Санкт-Петербурга Максима Исаева, который выиграл серебряную медаль турнира. Бронзовыми призёрами в этом весе стали якутские борцы Константин Капрынов и Вальтер Владимиров.
Напомним, в этом году Константин Топшиноев победил на чемпионате Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди мужчин в Красноярске. В июне в Кызыле ему предстоит бороться на чемпионате России. Спортсмен тренируется в иркутском спортивном клубе «Арена» под руководством Руслана Борокшонова, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Усть-Ордынский борец выиграл всероссийский турнир «День Победы»
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