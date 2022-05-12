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В Бурятии прошёл футбольный турнир «Дружба Народов»

В Бурятии прошёл футбольный турнир «Дружба Народов»
Общество,  Фото:группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе»
За кубок боролись юноши 2008-2009 годов рождения

В Кабанском районе Бурятии с 5 по 8 мая впервые прошёл открытый региональный турнир «Дружба Народов» среди юношей 2008-2009 годов рождения. Соревнования проводились в селе Кабанск в канун 30-летия дипломатических отношений между Россией и Арменией, а также в преддверии Дня Победы.

В турнире приняли участие две команды из Монголии «Дерен» и «Лайонс» (призёр чемпионата Монголии и региональных турниров), команда центра развития спорта города Иркутск (чемпион Иркутской области, чемпион городского этапа «Кожаного мяча»), сборная команда Бурятии 2009 г.р. (серебряные призёры регионального турнира в Сочи и Новороссийске), команда «Байкал» дирекции спортивных сооружений Улан Удэ и сборная команда Кабанского района «Орлёнок».

Четыре дня юные футболисты сражались на поле, демонстрируя свой уровень подготовки. По итогам игр места в турнирной таблице распределились следующим образом:
1 место – центр развития спорта г. Иркутск;
2 место- «Лойнас» (Монголия);
3 место – сборная Республики Бурятия 2009 г.р.

Команде победителю был вручён кубок турнира. Также призёры и победители были награждены грамотами и медалями. Лучшие игроки по пяти номинация получили специальные призы. Всем участвующим командам были вручены благодарности и памятные подарки, а командам из Монголии была представлена возможность впервые побывать на озере Байкал. Об этом сообщает группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе».
Бурятия футбол турнир спорт Кабанский район

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