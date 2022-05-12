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В Улан-Удэ установят мемориальную доску экс-ректору вуза

В Улан-Удэ установят мемориальную доску экс-ректору вуза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На здании спорткомплекса БГСХА появится мемориальная доска Александру Попову

На фасаде спорткомплекса Бурятской сельхозакадемии в Улан-Удэ появится мемориальная доска бывшему ректору вуза Александру Попову. Открытие мемориальной композиции состоится 14 мая и будет приурочено к проведению открытого чемпионата БГСХА по вольной борьбе.

Напомним, что в этом году ректорат академии принял решение посвятить ежегодный чемпионат по вольной борьбе памяти ректора вуза и профессора Александра Попова, являвшегося поклонником этого вида спорта.

В открытом чемпионате примут участие спортсмены 2004 года рождения и старше. Соревнования пройдут по правилам UWW в весовых категориях 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг и свыше 97 кг. Торжественное открытие турнира состоится 14 мая в 13:00, сообщает пресс-служба БГСХА.

Возрастное ограничение 6+

Справка

Александр Петрович Попов был ректором Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова с 1997 по 2013 годы, доктором ветеринарных наук и заслуженным деятелем науки РБ. Он занимал пост председателя комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала РБ и был четырежды избран депутатом Народного Хурала РБ. Под руководством Александра Попова в эксплуатацию были введены новые учебные корпуса, спортивный комплекс и студенческий профилакторий.
Улан-Удэ Бурятия мемориальная доска вузы БГСХА чемпионат вольная борьба спорт

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