В Забайкалье сняли все ограничения по работе общепита

Также разрешены дискотеки



Антиковидные ограничения продолжают постепенно смягчать в Забайкалье. Так, с 22 марта кафе и рестораны возвращаются к привычному режиму работы. Вновь открыты ночные клубы, разрешены дискотеки. Соответствующее постановление подписано губернатором региона.



- Да, полностью отменены ограничения в работе предприятий общественного питания по времени. С завтрашнего дня возобновляется работа ночных клубов, танцплощадок, дискотек, при условии их заполняемости в количестве 70% от единой пропускной способности, - рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



Как сообщает пресс-служба краевого министерства экономического развития, предприниматели в своей работе должны продолжать соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

