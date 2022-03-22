Также разрешены дискотеки
Антиковидные ограничения продолжают постепенно смягчать в Забайкалье. Так, с 22 марта кафе и рестораны возвращаются к привычному режиму работы. Вновь открыты ночные клубы, разрешены дискотеки. Соответствующее постановление подписано губернатором региона.
- Да, полностью отменены ограничения в работе предприятий общественного питания по времени. С завтрашнего дня возобновляется работа ночных клубов, танцплощадок, дискотек, при условии их заполняемости в количестве 70% от единой пропускной способности, - рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.
Как сообщает пресс-служба краевого министерства экономического развития, предприниматели в своей работе должны продолжать соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.
В Забайкалье сняли все ограничения по работе общепита
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