Жители Улан-Удэ были названы одними из самых благодарных

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Столица Бурятии стала лидером всероссийской акции «Моё детство – война»



Жители Бурятия названы одними из самых благодарных. Об этом было объявлено в общественной палате Российской Федерации в ходе итогового годового мероприятия всероссийской акции «Моё детство – война». В рамках акции волонтёры оказывали содействие гражданам, чьё детство пришлось на военные годы, записывали их видеовоспоминания, проводили тысячи встреч с ветеранами.



Акция стартовала в 2020 году и была включена в план основных мероприятий Года памяти и славы. Герои акции – более 3000 детей войны. Годовое итоговое мероприятие собрало более 4000 зрителей.



- Абсолютным лидером среди муниципалитетов, жители которых представили для участия в акции наибольшее количество видеовоспоминаний детей войны, стала столица Республики Бурятия, Улан-Удэ. Причем наибольший вклад в общий результат внесли специалисты республиканской библиотечной системы. В рамках проекта «След войны» они рассказали о судьбах 39 своих земляков, – отметили в оргкомитете акции.



Всего за полтора года был создан уникальный архив видеовоспоминаний более трёх тысяч россиян, детство которых пришлось на военные годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

