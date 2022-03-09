Столица Бурятии стала лидером всероссийской акции «Моё детство – война»
Жители Бурятия названы одними из самых благодарных. Об этом было объявлено в общественной палате Российской Федерации в ходе итогового годового мероприятия всероссийской акции «Моё детство – война». В рамках акции волонтёры оказывали содействие гражданам, чьё детство пришлось на военные годы, записывали их видеовоспоминания, проводили тысячи встреч с ветеранами.
Акция стартовала в 2020 году и была включена в план основных мероприятий Года памяти и славы. Герои акции – более 3000 детей войны. Годовое итоговое мероприятие собрало более 4000 зрителей.
- Абсолютным лидером среди муниципалитетов, жители которых представили для участия в акции наибольшее количество видеовоспоминаний детей войны, стала столица Республики Бурятия, Улан-Удэ. Причем наибольший вклад в общий результат внесли специалисты республиканской библиотечной системы. В рамках проекта «След войны» они рассказали о судьбах 39 своих земляков, – отметили в оргкомитете акции.
Всего за полтора года был создан уникальный архив видеовоспоминаний более трёх тысяч россиян, детство которых пришлось на военные годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Жители Улан-Удэ были названы одними из самых благодарных
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