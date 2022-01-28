В Бурятии сохранится морозная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ ночью температура опускалась до -29



По данным Бурятского гидрометцентра, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -27,-32, местами -37,-42, по Прибайкалью -21,-26, днём -16,-21, местами -10,-15, по крайнему северу -24,-29.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер слабый. Температура ночью -27,-29, днём -16,-18.

