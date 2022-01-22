 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 января

21 января

Популярное

По льду Байкалу пробегут марафон

По льду Байкалу пробегут марафон
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования пройдут в рамках международного фестиваля зимних игр «Зимниада»

27 февраля на Байкале пройдёт XVIII международный Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод» (БЛМ). Место и время старта, место финиша определяются за одни сутки до старта. В зависимости от ледовой ситуации и условий ледовой трассы старт марафона может быть, как с восточного берега Байкала (ст. Переёмная или Танхой в Бурятии), так и с западного берега (пос. Листвянка в Иркутской области).

К участию в БЛМ допускаются физически здоровые мужчины и женщины не моложе 18 лет, имеющие документально подтверждённый опыт забегов на длинные дистанции. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции 42 км 195 м и 21 км. Контрольное время прохождения дистанции марафона – 6 часов, полумарафонской дистанции (21 км) – 4 часа.

Победители среди мужчин и женщин на дистанциях 42 и 21 км награждаются кубками Байкальского ледового марафона и медалями. Призёры БЛМ, занявшие 2-е и 3-и места среди мужчин и женщин, награждаются призовыми медалями. Все участники, прошедшие заявленную дистанцию, награждаются памятными медалями БЛМ и свидетельствами, сообщается в положении марафона.

Возрастное ограничение 0+
спорт марафон Байкал Иркутская область Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

По льду Байкалу пробегут марафон
По льду Байкалу пробегут марафон
Общество, 22.01.2022
Соревнования пройдут в рамках международного фестиваля зимних игр «Зимниада»
Фотоархив: Крещенские купания в Улан-Удэ и Троицке
Фотоархив: Крещенские купания в Улан-Удэ и Троицке
Общество, 22.01.2022
О том, как в разные годы проходили крещенские купания в городе Улан-Удэ и в Свято-Троицком Селенгинском монастыре
Забайкалье присоединится к фестивалю «Спортивная студенческая ночь»
Забайкалье присоединится к фестивалю «Спортивная студенческая ночь»
Общество, 22.01.2022
Соревнования проведут на спортивной базе «Берёзка» в Чите
В Иркутской области хотят штрафовать за нарушения при отлове собак
В Иркутской области хотят штрафовать за нарушения при отлове собак
Общество, 22.01.2022
Соответствующий законопроект внесли в заксобрание региона
Молодёжь Улан-Удэ приглашают к участию в конкурсе «Молодые таланты»
Молодёжь Улан-Удэ приглашают к участию в конкурсе «Молодые таланты»
Общество, 22.01.2022
Лауреатам выплатят премию в размере 30 тысяч рублей
Монгол вошёл в число ста лучших баскетболистов колледжей США
Монгол вошёл в число ста лучших баскетболистов колледжей США
Общество, 22.01.2022
Ш. Энхийн-Од является сыном известного монгольского спортсмена
В Бурятии число заражённых COVID-19 за сутки превысило 300
В Бурятии число заражённых COVID-19 за сутки превысило 300
Общество, 22.01.2022
Заболеваемость ковидом в республике взлетела
В Улан-Удэ определят победителей среди молодых художников
В Улан-Удэ определят победителей среди молодых художников
Общество, 22.01.2022
Подходит к завершению всероссийский конкурс «Art round»
Перед Сагаалганом жителям Бурятии советуют меньше разговаривать
Перед Сагаалганом жителям Бурятии советуют меньше разговаривать
Общество, 22.01.2022
Лама из Бурятии рассказал, как правильно вести себя в день перед наступлением нового лунного года
В Бурятии прокуратура наградила творческих школьников
В Бурятии прокуратура наградила творческих школьников
Общество, 22.01.2022
Состоялся конкурс рисунков и видеороликов
Танцор на пилоне и воздушный гимнаст Сергей Дармаев: «Прошу не путать со стриптизом»
Танцор на пилоне и воздушный гимнаст Сергей Дармаев: «Прошу не путать со стриптизом»
Общество, 22.01.2022
В Бурятии парень из района сделал воздушную гимнастику и акробатику на пилоне делом жизни
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 ускоренно ведут восстановительные работы
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 ускоренно ведут восстановительные работы
Общество, 22.01.2022
Ход восстановительных работ проверил зампред правительства Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^