По льду Байкалу пробегут марафон

Соревнования пройдут в рамках международного фестиваля зимних игр «Зимниада»



27 февраля на Байкале пройдёт XVIII международный Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод» (БЛМ). Место и время старта, место финиша определяются за одни сутки до старта. В зависимости от ледовой ситуации и условий ледовой трассы старт марафона может быть, как с восточного берега Байкала (ст. Переёмная или Танхой в Бурятии), так и с западного берега (пос. Листвянка в Иркутской области).



К участию в БЛМ допускаются физически здоровые мужчины и женщины не моложе 18 лет, имеющие документально подтверждённый опыт забегов на длинные дистанции. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции 42 км 195 м и 21 км. Контрольное время прохождения дистанции марафона – 6 часов, полумарафонской дистанции (21 км) – 4 часа.



Победители среди мужчин и женщин на дистанциях 42 и 21 км награждаются кубками Байкальского ледового марафона и медалями. Призёры БЛМ, занявшие 2-е и 3-и места среди мужчин и женщин, награждаются призовыми медалями. Все участники, прошедшие заявленную дистанцию, награждаются памятными медалями БЛМ и свидетельствами, сообщается в положении марафона.



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