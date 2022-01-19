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В Иркутске отловят более 350 бездомных собак

В Иркутске отловят более 350 бездомных собак
Общество,  Фото:pixabay.com
Дополнительные средства из областного бюджета также будут направлены на отлов животных

В рамках муниципальных контрактов в этом году в Иркутске планируют отловить более 359 бездомных собак. В настоящее время действует муниципальный контракт на отлов 42 собак без владельцев. Срок его действия – до конца января. Заключение контракта на отлов ещё 266 бездомных собак запланировано на 24 января.

В 2022 году средняя стоимость оказанных услуг на основании представленных коммерческих предложений при условии содержания в приюте в течение 20 дней составляет 15381,03 рублей за одну собаку. Из областного бюджета Иркутску выделена субвенция на организацию и проведение отлова собак без владельцев в размере 5,5 миллионов рублей. Учитывая среднюю стоимость, на субвенцию возможно выполнить отлов 359 бездомных собак.

При необходимости будет заключён дополнительный контракт. В случае получения дополнительных средств из областного бюджета, они также будут направлены на отлов собак в городе.

- В рамках заключённых муниципальных контрактов на территории Иркутска в 2021 году осуществлён отлов и все необходимые мероприятия в отношении 1107 собак без владельцев, из них 738 особей выпущено в прежнюю среду обитания, что является требованием федерального законодательства, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. 
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