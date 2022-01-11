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В Бурятии Баргузинскому заповеднику исполнилось 105 лет

В Бурятии Баргузинскому заповеднику исполнилось 105 лет
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Также в этот день отмечается День заповедников и национальных парков

Сегодня, 11 января, Баргузинский государственный природный биосферный заповедник имени К.А. Забелина в Бурятии отмечает свой юбилей. 105 лет назад российским государством, в лице правительствующего Сената подписано постановление об организации Баргузинского охотничьего заповедника. Он стал первым заповедником в России и основоположником всей системы заповедного дела России.

- Поздравляем коллектив, всех друзей и единомышленников с юбилеем! Желаем крепкой дружбы и взаимной поддержки, отличного здоровья и благополучия, нескончаемого потока энтузиазма и чудесных идей, реализации интересных проектов и дальнейших успехов в деле охраны и изучения природных комплексов заповедника! Ежегодно в этот день в России, с 1997 года отмечают День заповедников и национальных парков. Уважение и признательность всем коллегам за вклад в сохранение уникальной природы России. Счастья, процветания и оптимизма на многие годы! – говорится в поздравлении на сайте «Заповедного Подлеморья».

Также в честь юбилея «Заповедным Подлеморьем» был создан «специальный» репортаж.

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