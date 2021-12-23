В Чите часть школьников перевели на «удалёнку» из-за ОРВИ и гриппа

Дистанционно учатся учащиеся 5-8 классов



С 22 декабря читинские школьники с 5 по 8 классы перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.



- На сегодня усилены все меры по профилактике заболевания. На основании предложения Роспотребнадзора по Забайкальскому краю для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки было принято решение о переводе с 22 по 27 декабря учащихся с 5 по 8 классы школ города Чита на дистанционный режим обучения, - рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Забайкалья Евгений Егоров.



По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапы, с 13 по 19 декабря (50-я неделя 2021 года) увеличилось число заболеваемости ОРВИ (68,4%) среди учащихся 5-8 классов школ Читы. По её словам, отмечается циркуляция гриппа типа A (H3N2).



- Сейчас необходимо максимально разобщить школьников для того, чтобы сохранить здоровье наших детей и не допустить дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, - заявила Светлана Лапа.



Отметим, что учащиеся начальных и старших классов школ Читы продолжат обучение в обычном режиме. В образовательных организациях также продолжится соблюдение масочного режима для педагогических и иных работников, текущей дезинфекции, обеззараживания воздуха и проветривания помещений. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.

