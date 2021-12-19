Самые распространённые вопросы были связаны с защитой прав потребителей
С 15 ноября по 26 ноября проводилась тематическая «горячая линия» по услугам такси и каршеринга.
За период работы «горячей линии» поступило 41 обращение.
- Самые распространённые вопросы были связаны с защитой прав потребителей при пользовании услугами такси (63%). Кроме того, граждан интересовали вопросы, связанные с правилами оказания транспортных услуг (17%), деятельностью агрегаторов такси (12%) и пр., - рассказали в управлении Роспотребнадзора по республике.
Всем обратившимся даны разъяснения. По некоторым вопросам оказана помощь в составлении претензии.
41 житель Бурятии обратился на «горячую линию» по услугам такси
Общество, Фото:
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