41 житель Бурятии обратился на «горячую линию» по услугам такси

Самые распространённые вопросы были связаны с защитой прав потребителей



С 15 ноября по 26 ноября проводилась тематическая «горячая линия» по услугам такси и каршеринга.



За период работы «горячей линии» поступило 41 обращение.



- Самые распространённые вопросы были связаны с защитой прав потребителей при пользовании услугами такси (63%). Кроме того, граждан интересовали вопросы, связанные с правилами оказания транспортных услуг (17%), деятельностью агрегаторов такси (12%) и пр., - рассказали в управлении Роспотребнадзора по республике.



Всем обратившимся даны разъяснения. По некоторым вопросам оказана помощь в составлении претензии.



