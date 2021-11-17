На 12 атлетов подпишут приказ на присвоение спортивного звания «Мастер спорта по бурятским национальным видам»
По итогам проведённых в этом году на территории Забайкальского края соревнований новые спортивные массовые разряды присвоены 120 спортсменам.
Десять лучников Ким Дабаев, Бато Людофа, Ханда Эрдынеева, Бато Шагдаров, Баир Базаров, Аглаг Жаргалова, Балдан Болотов, Сэсэг Доржиева, Дугаржап Жаргалов и Дулма Чердонова выполнили норматив кандидата в мастера спорта по стрельбе из лука «hур харбаан». Первым кандидатом в мастера спорта по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга» стал Баир Дашидоржиев.
Также «I спортивный разряд Забайкальского края по бурятским национальным видам» сроком на 2 года присвоено 25 спортсменам по «hур харбаан», трём спортсменам по «hээр шаалга». «II спортивный разряд Забайкальского края по бурятским национальным видам» сроком на 2 года получили 26 лучников, по разбиванию хребтовой кости – трое, игре «Шагай наадан» – семь спортсменов. «III спортивный разряд Забайкальского края по бурятским национальным видам» сроком на 2 года получили 43 спортсмена по стрельбе из лука.
Также по результатам проведенных в 2021 году соревнований в министерство физической культуры и спорта Забайкальского края представлено ходатайство на 12 сильнейших спортсменов, по которым ожидается подписание приказа на присвоение спортивного звания «Мастер спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам». Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе «бурятские» разряды получили более 100 спортсменов
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