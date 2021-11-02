В Забайкалье выберут новогодний логотип

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жители края могут выиграть денежный приз, став автором логотипа «Народного нового года»



В Забайкальском крае объявлен конкурс на создание фирменного стиля новогодних мероприятий, которые будут объединены в проект «Народный новый год в Забайкалье».



- В этом году празднование Нового года в Забайкалье как в краевой столице, так и в районах объединяем общей концепцией. Мы поставили перед собой задачу создать позитивное настроение в регионе, организовать активный и содержательный досуг наших жителей, в том числе в онлайн-формате, а также оказать всестороннюю поддержку их инициатив. Любой желающий может попробовать свои силы в творчестве и подготовить своё видение логотипа и фирменного стиля для новогодних праздничных мероприятий, - рассказала министр культуры края Ирина Левкович.



Конкурсные работы принимаются до 10 ноября по адресу электронной почты: olchebykina@mail.ru. В письме обязательно должны быть указаны ФИО автора (как в паспорте) и контактные данные для обратной связи.



12 ноября будет определён победитель, который получит денежный приз. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



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