Жители края могут выиграть денежный приз, став автором логотипа «Народного нового года»
В Забайкальском крае объявлен конкурс на создание фирменного стиля новогодних мероприятий, которые будут объединены в проект «Народный новый год в Забайкалье».
- В этом году празднование Нового года в Забайкалье как в краевой столице, так и в районах объединяем общей концепцией. Мы поставили перед собой задачу создать позитивное настроение в регионе, организовать активный и содержательный досуг наших жителей, в том числе в онлайн-формате, а также оказать всестороннюю поддержку их инициатив. Любой желающий может попробовать свои силы в творчестве и подготовить своё видение логотипа и фирменного стиля для новогодних праздничных мероприятий, - рассказала министр культуры края Ирина Левкович.
Конкурсные работы принимаются до 10 ноября по адресу электронной почты: olchebykina@mail.ru. В письме обязательно должны быть указаны ФИО автора (как в паспорте) и контактные данные для обратной связи.
12 ноября будет определён победитель, который получит денежный приз. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 16+
В Забайкалье выберут новогодний логотип
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