Работы собираются завершить до конца года
В Иркутске идёт реконструкция железнодорожных остановочных пунктов Академическая и Мельниково. Работы ведутся в рамках плана по модернизации инфраструктуры пассажирского комплекса Восточно-Сибирской железной дороги.
В ходе работ на остановочных пунктах будут установлены новые пассажирские павильоны, на перронах заменят асфальтовое покрытие и скамьи, а также разместят урны из экоматериалов. Помимо этого, здесь установят новое светодиодное освещение, навигацию, динамические табло, стойки для получения справочной информации и экстренной связи. Для удобства маломобильных пассажиров доступ на перроны оборудуют пандусами и тактильными полосами.
Завершить работы планируется до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутске реконструируют две железнодорожные станции
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