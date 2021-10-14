В Иркутске реконструируют две железнодорожные станции

Работы собираются завершить до конца года



В Иркутске идёт реконструкция железнодорожных остановочных пунктов Академическая и Мельниково. Работы ведутся в рамках плана по модернизации инфраструктуры пассажирского комплекса Восточно-Сибирской железной дороги.



В ходе работ на остановочных пунктах будут установлены новые пассажирские павильоны, на перронах заменят асфальтовое покрытие и скамьи, а также разместят урны из экоматериалов. Помимо этого, здесь установят новое светодиодное освещение, навигацию, динамические табло, стойки для получения справочной информации и экстренной связи. Для удобства маломобильных пассажиров доступ на перроны оборудуют пандусами и тактильными полосами.



Завершить работы планируется до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

