Боксёры Бурятии завоевали 14 медалей всероссийского турнира

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Два спортсмена выполнили норматив кандидатов в мастера спорта



В минувшие выходные в Агинском Бурятском округе завершился всероссийский межрегиональный турнир по боксу класса «Б» памяти народного артиста СССР Иосифа Кобзона. На турнире, который прошёл в семнадцатый раз, разыграли 20 комплектов наград в двух возрастных категориях. Два спортсмена из Бурятии и один из Амурской области по итогам турнира выполнили норматив кандидата в мастера спорта по боксу. Трое боксёров Забайкальского края подтвердили свою спортивную квалификацию кандидата в мастера спорта.



Среди юниоров 2005-2006 годов рождения боксёры из Бурятии получили 4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Среди юниоров 2003-2004 годов рождения они выиграли 2 серебряные и 2 бронзовые награды.



Также спортсмены из Бурятии удостоились специальных призов администраций муниципальных районов Агинского Бурятского округа, законодательного Собрания Забайкальского края, собрания представителей Агинского Бурятского округа. Представители республики были награждены «За самый красивый бой» и «За волю к победе». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

