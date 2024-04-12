Клещи покусали уже 20 жителей Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За помощью обратились люди из разных районов республики



В Бурятии активность клещей набирает обороты. На 12 апреля за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 20 человек, девять из них – дети. Обращения зафиксированы в Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Тункинском, Хоринском районах и Улан-Удэ.



По результатам исследований, два клеща оказались таёжными, остальные – луговые, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Клещи – переносчики клещевого вирусного энцефалита, эффективным средством защиты от которого является вакцинация. Важно знать, что кроме энцефалита эти членистоногие переносят и ряд других опасных инфекций: иксодовые клещевые боррелиозы, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, клещевые риккетсиозы и другие.



Самая лучшая и эффективная защита от клещевого энцефалита – вакцинация. Прививку можно делать в любое время года. Пройти вакцинацию можно в медицинских организациях по месту жительства.





