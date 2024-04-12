За помощью обратились люди из разных районов республики
В Бурятии активность клещей набирает обороты. На 12 апреля за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 20 человек, девять из них – дети. Обращения зафиксированы в Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Тункинском, Хоринском районах и Улан-Удэ.
По результатам исследований, два клеща оказались таёжными, остальные – луговые, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Клещи – переносчики клещевого вирусного энцефалита, эффективным средством защиты от которого является вакцинация. Важно знать, что кроме энцефалита эти членистоногие переносят и ряд других опасных инфекций: иксодовые клещевые боррелиозы, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, клещевые риккетсиозы и другие.
Самая лучшая и эффективная защита от клещевого энцефалита – вакцинация. Прививку можно делать в любое время года. Пройти вакцинацию можно в медицинских организациях по месту жительства.
Клещи покусали уже 20 жителей Бурятии
Общество, Фото:
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