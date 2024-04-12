«Будет непросто»: В Улан-Удэ перекроют востребованный участок

Общество, Фото: скриншот с личной страницы И. Шутенкова во «ВКонтакте»

Автомобилисты срезают по нему путь на Трубачеева



В столице Бурятии стартовал ремонт дороги в переулке Карьерный. Он пройдёт в несколько этапов. До 9 июня работы продолжатся на участке до улицы Солнечная, а потом вплоть до 11 августа перекроют другой – от Трубачеева. Об этом рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Автомобилистов призвали набраться терпения.



- Мы понимаем, что будет непросто, но нужно потерпеть неудобства. По этой дороге многие сокращают путь, чтобы без пробок выехать на Трубачеева. Поэтому здесь важно сделать ремонт, – пояснил Игорь Шутенков на своей странице во «ВКонтакте».



Вместо грунтовки там появится асфальт. Также в планах – обустройство ливнёвки и установка светофора на перекрёстке, чтобы не было аварий.



- Несколько лет мы вели переговоры с местными жителями, чтобы выкупить их дома и расширить этот участок. И у нас получилось. Скоро появится полноценный сквозной проезд на Солнечную и Трубачеева, – заверил градоначальник.



