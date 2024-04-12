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«Будет непросто»: В Улан-Удэ перекроют востребованный участок

«Будет непросто»: В Улан-Удэ перекроют востребованный участок
Общество,  Фото:скриншот с личной страницы И. Шутенкова во «ВКонтакте»
Автомобилисты срезают по нему путь на Трубачеева

В столице Бурятии стартовал ремонт дороги в переулке Карьерный. Он пройдёт в несколько этапов. До 9 июня работы продолжатся на участке до улицы Солнечная, а потом вплоть до 11 августа перекроют другой – от Трубачеева. Об этом рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Автомобилистов призвали набраться терпения.

- Мы понимаем, что будет непросто, но нужно потерпеть неудобства. По этой дороге многие сокращают путь, чтобы без пробок выехать на Трубачеева. Поэтому здесь важно сделать ремонт, – пояснил Игорь Шутенков на своей странице во «ВКонтакте».

Вместо грунтовки там появится асфальт. Также в планах – обустройство ливнёвки и установка светофора на перекрёстке, чтобы не было аварий.

- Несколько лет мы вели переговоры с местными жителями, чтобы выкупить их дома и расширить этот участок. И у нас получилось. Скоро появится полноценный сквозной проезд на Солнечную и Трубачеева, – заверил градоначальник.

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